В Башкирии уровень безработицы снизился до 1,09%

В Башкирии уровень безработицы снизился до 1,09%
В Башкирии уровень безработицы снизился до 1,09%
Вчера, 09:34ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Между тем, количество предлагаемых вакансий в 2,3 раза больше, чем безработных, сообщает республиканское правительство.

В Башкирии по данным на конец июля количество безработных снизилось до 1,09%. В частности, по информации пресс-службы Правительства Башкирии, количество официально безработных граждан в республике с 1 июля снизилось на 419 человек.

Также подчёркивается, что количество предлагаемых вакансией на рынке в 2,3 раза больше, чем безработных, а именно 44 194 вакансии.

В марте Министерство труда Башкирии сообщало, что республика получит получит 885 млн рублей на мероприятия по снижению безработицы из федерального бюджета.

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