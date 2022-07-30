Росавиация вновь ограничила полеты в аэропорты центра и юга

В этот раз запрет будет действовать до 5 августа. Сообщают, что до этой даты останутся закрытыми воздушные гавани Липецка, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Анапы. Кроме того, летная активность приостановлена в аэропортах Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и в Краснодарском аэропорту.
По заявлению Виталия Савельева, главы Министерства транспорта РФ, за прошедшее полугодие объемы воздушных перевозок снизились на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Russian.rt.com.
Правительством РФ 20 мая на компенсацию расходов центральных и южных аэропортов страны была выделена дополнительная сумма в размере свыше полутора млрд рублей.