Росавиация вновь ограничила полеты в аэропорты центра и юга

Росавиация вновь ограничила полеты в аэропорты центра и юга
Росавиация вновь ограничила полеты в аэропорты центра и юга
30 июля, 10:59ОбществоФото: pixabay.com
Росавиация сообщила о новом продлении запрета, касающегося одиннадцати южных и центральных аэропортов России.

В этот раз запрет будет действовать до 5 августа. Сообщают, что до этой даты останутся закрытыми воздушные гавани Липецка, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Анапы. Кроме того, летная активность приостановлена в аэропортах Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и в Краснодарском аэропорту.

По заявлению Виталия Савельева, главы Министерства транспорта РФ, за прошедшее полугодие объемы воздушных перевозок снизились на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Russian.rt.com.

Правительством РФ 20 мая на компенсацию расходов центральных и южных аэропортов страны была выделена дополнительная сумма в размере свыше полутора млрд рублей.

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