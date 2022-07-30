Девушка, насмерть сбившая в Уфе женщину и ребенка, рассказала новую причину ДТП

Девушка, насмерть сбившая в Уфе женщину и ребенка, рассказала новую причину ДТП
Девушка, насмерть сбившая в Уфе женщину и ребенка, рассказала новую причину ДТП
Вчера, 13:29ОбществоЭлина СайфрановаФото: объединенная пресс-служба судов Башкортостана
Авария произошла 27 июля в Уфе, в результате столкновения погибла 39-летняя женщина и ее 4-летний сын. В отношении 28-летний водительницы автомобиля было возбуждено уголовное дело. На заседании суда об избрании меры пресечения девушка озвучила новую причину произошедшего.

Накануне, 29 июля, суд Уфы избрал меру пресечения 28-летней девушки, которая в среду на автомобиле «Nissan Juke» насмерть сбила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына, в виде домашнего ареста до 27 сентября.

Ранее девушки объяснила произошедшего тем, что отвлеклась на кормление своего ребенка, а после удара перепутала педали газа и тормоза. Однако, как сообщают корреспонденты «ГТРК «Башкортостан», на прошедшем заседании суда 28-летняя Дарья С. сообщила новую версию произошедшего. Так, внимание ее было отвлечено на выезжавшую из прилегающей территории «Призидент Отеля» белую машину.

28-летня девушка рассказала, что за несколько мгновений до трагедии ей навстречу из прилегающей территории выехала, и внимание Сорокиной было отвлечено на нее. Между тем, пешеходы находились на теневой стороне, а лобовое стекло ее автомобиля было залито солнцем.

— Когда я уже увидела пешеходов, я не смогла во время остановить автомобиль. Я очень сожалею о том, что сделала и готова искупить свою вину, — заявила девушка в суде.

Напомним, что трагедия произошла в среду 27 июля на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. Известно, что в отношении 28-летней Дарьи С. возбуждено уголовное дело по части 5, статьи 264 УК РФ.

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