Путин оценил итоги работы платформы "Россия - страна возможностей"

Путин оценил итоги работы платформы "Россия - страна возможностей"
Путин оценил итоги работы платформы "Россия - страна возможностей"
Вчера, 23:25ОбществоФото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Участники мероприятия поговорили о достижениях проекта.

По словам Комиссарова, организация существует уже три года. За это время удалось сделать немало. Сейчас на платформе имеется 26 проектов. В ее работе приняли участие уже более восьми миллионов человек. Победителями и призерами стали свыше 26 000 граждан. С самыми молодыми из них президент встречался совсем недавно, 14 июля. Такие итоговые цифры озвучил директор платформы.

В активе «Россия — страна возможностей» есть и цифровые проекты. Одним из них стал конкурс «Цифровой прорыв». Кроме того, были проекты «Мастера гостеприимства», кубок «Управляй» и «ТопБЛОГ» для блогеров. Особое внимание Комиссаров уделил флагманскому проекту «Лидеры России», победитель которого Евгений Григорьев в марте был избран градоначальником Якутска. Участниками проекта создан клуб «Эльбрус». Его члены заняты благотворительной и просветительской работой. Об этом информирует официальный сайт Администрации президента.

Комиссаров напомнил о центре образования для управленцев «Сенеж». Последний работает с таким структурами, как «Сириус», Агентство стратегических инициатив, общество «Знание», Общероссийский народный фронт, а также с российскими министерствами.

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» выразил благодарность главе государства за вклад в развитие проекта. Комиссаров подарил Путину книгу с цитатами участников «Россия — страна возможностей».

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