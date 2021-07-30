Путин оценил итоги работы платформы "Россия - страна возможностей"

По словам Комиссарова, организация существует уже три года. За это время удалось сделать немало. Сейчас на платформе имеется 26 проектов. В ее работе приняли участие уже более восьми миллионов человек. Победителями и призерами стали свыше 26 000 граждан. С самыми молодыми из них президент встречался совсем недавно, 14 июля. Такие итоговые цифры озвучил директор платформы.