Партии и общественники в Уфе обсудили сотрудничество в преддверии выборов

В разосланных в регионы ЦИК РФ и Роспотребнадзор рекомендациях по осуществлению избирательного процесса в условиях пандемии (документ подписан Эллой Памфиловой и Анной Поповой) есть положения которые огласила Ольга Панчихина (руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году в Башкортостане): «Все действия, связанные с подготовкой документов, связанных со статусом кандидата и выполнением им своих полномочий, должны осуществляться как самим кандидатом, так и другими участниками избирательного процесса только с использованием одноразовых или многоразовых масок. Все поверхности должны каждые 4 часа обрабатываться дезинфицирующими средствами. Категорически запрещаются рукопожатия и другие физические действия. В помещениях запрещается прием пищи и напитков, кроме бутилированной воды», так же дополнительно указывается, что все помещения для голосования должны быть проветриваемыми, в них должно соблюдаться социальное дистанцирование «полтора на полтора метра», включая стадию подсчета голосов.