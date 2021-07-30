Непривитым жителям Башкирии, возвращающимся из-за рубежа, продлили срок сдачи тестов

Непривитым жителям Башкирии, возвращающимся из-за рубежа, продлили срок сдачи тестов
Непривитым жителям Башкирии, возвращающимся из-за рубежа, продлили срок сдачи тестов
Вчера, 08:22ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Стало известно, что срок сдачи ПЦР-теста после возвращения из-за границы Роспотребнадзор продлил с трех до четырех дней.

Жителей Башкирии новое постановление касается как и всех россиян. РИА Новости сообщают, что Роспотребнадзор продлил срок сдачи теста на коронавирус для непривитых и не переболевших COVID-19 россиян, приезжающих из-за рубежа.

Об этом гласит Постановление главного санитарного врача, опубликованное на официальном портале правовой информации.

В соответствии с Постановлением теперь результаты ПЦР-теста нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней после прибытия из-за границы. А до момента публикации результатов анализа граждане должны находиться на самоизоляции.

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