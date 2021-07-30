Мишустин сообщил о направлении 1 млрд рублей на социальные нужды Иркутской области
Мишустин сообщил о направлении 1 млрд рублей на социальные нужды Иркутской области
Вчера, 15:01
Общество
Фото: pxhere.com
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство направило 1 миллиард рублей дополнительного финансирования на социальные нужды Иркутской области.
Как пишет RT, такую информацию Мишустин лично донес до губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на состоявшейся встрече. Кобзев отметил, что все выделенные на развитие региона средства распределят по муниципалитетам.
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