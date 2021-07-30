Минеева поддержала решение отменить перчаточный режим в Москве

Ношение медицинских масок и перчаток в Москве стало обязательным с 12 мая 2020 года. Сначала данное требование действовало лишь в общественном транспорте и торговых точках. Но с первого июня прошлого года маски москвичей обязали носить даже на улицах. Перчатки приходилось надевать в общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптечных пунктах, многофункциональных центрах, а также во всех прочих учреждениях.