Минеева: Бизнес Москвы хочет включить медиацию в госконтракты

Во время ежегодной конференции при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Минеева сообщила о том, что она обратилась в департаменты городского имущества и предпринимательства с просьбой найти возможность предусмотреть в таких госконтрактах медиативную процедуру. “Юридически правильно будет органу власти пойти на уступки предпринимателям, сесть за один стол переговоров и договориться, чем год судиться”, - сказала Татьяна Минеева.