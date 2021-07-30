Идеи презентов мужчине: чем порадовать близкого человека

Вещи в машину. Автолюбители искренне порадуются камере заднего вида, чехлам на сидения, эксклюзивным ароматизаторам и даже подушке с пледом с эмблемой марки машины.

Отдых в загородном отеле на выходные. Это прекрасная возможность отдохнуть, провести время наедине и насладится друг другом. В конце концов можно сбежать хотя бы на 2 дня от повседневных хлопот, которые никогда не закончатся!

Прыжок с парашютом — для смелых и энергичных парней. Если он ищет впечатлений и обожает, когда по телу бегают мурашки — вы нашли идеальный вариант! Только убедитесь, что ваш мужчина не боится высоты!

Гамак. Вам кажется, что это подарок для старика? А вот и нет! Он с удовольствием поедет с вами на дачу, будет лежать в тени, читать книгу и наслаждаться свежим воздухом.