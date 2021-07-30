Экс-сотрудника МЧС по Межгорью будут судить за махинации на сумму 58 млн рублей

Бывшему начальнику пожарной службы вменяют 70 эпизодов преступлений. Это получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и и присвоение чужого имущества, вверенного виновному. Расследование велось вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Следствие установило, что за период с апреля 2016 по декабрь 2017 года бывший руководитель получил от 68 подчиненных сотрудников взятки на общую сумму более 29 млн рублей. Это было платой за содействие в принятии решений о выдаче им на системной основе дополнительной материальной помощи. По бумагам матпомощь полагалась на оплату дорогостоящего лечения и лекарств, без каких-либо на то оснований. Себя, к слову, руководитель тоже матпомощью не обделил.
Деньги фигуранту дела несли и за общее покровительство и попустительство по службе. МЧС России причинен ущерб на общую сумму свыше 58 млн рублей, столько денег пошло на несуществующие болезни, лекарства и другие нужды.
Такая щедрость бывшего чиновника стала известна в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников органов военной контрразведки ФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба СК по Башкирии. Однако вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.
В настоящее время экс-чиновник содержится под стражей. Суд рассмотрит дело по существу в ближайшее время.
Следователь также внес представление об устранении обстоятельств, которые способствовали данным преступлениям, в МЧС России для того, чтобы усилить контроль за процедурой осуществления компенсационных выплат, а также за соблюдением подчиненными сотрудниками антикоррупционного законодательства.