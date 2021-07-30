Экс-сотрудника МЧС по Межгорью будут судить за махинации на сумму 58 млн рублей

Следствие установило, что за период с апреля 2016 по декабрь 2017 года бывший руководитель получил от 68 подчиненных сотрудников взятки на общую сумму более 29 млн рублей. Это было платой за содействие в принятии решений о выдаче им на системной основе дополнительной материальной помощи. По бумагам матпомощь полагалась на оплату дорогостоящего лечения и лекарств, без каких-либо на то оснований. Себя, к слову, руководитель тоже матпомощью не обделил.