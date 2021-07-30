Банк «Открытие» упростил получение статуса квалифицированного инвестора

Банк «Открытие» упростил получение статуса квалифицированного инвестора
Банк «Открытие» упростил получение статуса квалифицированного инвестора
Вчера, 14:07ОбществоФото: open-broker.ru
Опытные трейдеры смогут получить статус квалифицированного инвестора в «Открытие Брокер» в упрощенном формате — онлайн в личном кабинете или мобильном приложении.

По сообщению издания newsnn.ru, «Открытие Брокер» входит в структуру банка «Открытие» и работает с 1995 года. Статус квалифицированного инвестора — статус участника биржевых торгов, который присваивается физическим и юридическим лицам и позволяет пользоваться всеми стандартными и нестандартными финансовыми инструментами из любой точки мира: структурными продуктами, ценными бумагами, ETF от крупных зарубежных инвестиционных компаний, закрытыми ПИФами, а также акциями, депозитарными расписками и еврооблигациями, используемыми на зарубежных биржах.

К физическим и юридическим лицам, которые хотят получить статус квалифицированного инвестора, предъявляются достаточно строгие требования. Так, клиент должен иметь высшее экономическое образование (подтверждается дипломом вуза, который может проводить аттестацию в сфере ценных бумаг), сертификаты, свидетельствующие о высокой квалификации на финансовом рынке.

Также физическое или юридическое лицо должно иметь активы компании на сумму не менее шести миллионов рублей и опыт работы в брокерских компаниях РФ или зарубежных стран не менее двух лет. Кроме этого, клиент должен представить данные о торговом обороте по сделкам — не менее шести миллионов рублей за 4 месяца.

Документы, которые необходимы для подачи заявки на присвоение статуса квалифицированного инвестора, теперь можно подавать онлайн через личный кабинет на сайте «Открытие Брокер».

Глава «Открытие Брокер» Юрий Маслов отметил, что в последнее время к инвестиционным рынка проявляют интерес новички, не имеющие опыта и навыков. Чтобы оградить их от сложных механизмов рынка, были разработаны строгие требования для получения статуса квалифицированного инвестора. При этом для опытных трейдеров процесс присвоения статуса максимально прост.

«Новый функционал личного кабинета и мобильного приложения позволит нашим клиентам существенно упростить процесс присвоения статуса и значительно расширить диверсификацию инвестиционного портфеля», — сказал Маслов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы