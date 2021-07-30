Адвокат блогера Эдварда Била подал апелляционную жалобу по делу о ДТП

Адвокат блогера Эдуарда Биля (Эдварда Била) подал апелляционную жалобу, чтобы оспорить судебное решение по делу о ДТП в центре Москвы. Защита просит суд смягчить приговор и изменить для блогера часы домашнего ареста.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, обвиняемому запрещено находиться в общественных местах с 8 вечера до 8 утра. Защита просит смягчить такие ограничения и оставить запрет покидать жилище с полуночи и до 6 утра.

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