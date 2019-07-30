Завод «Амстрон» в Башкирии выпускает уникальный строительный материал

Как пояснили в пресс-службе предприятия, «Порикам» — это пористый крупноформатный керамический кирпич. Его преимущества — в его теплопроводности, прочности, экологичности и экономичности. В частности, один такой блок заменяет до 14,3 стандартных кирпичей, при этом обладает небольшим весом. Поскольку его легко поднимать, то темпы возведения объектов значительно ускоряются, а нагрузка на фундамент — снижается. Кроме того, благодаря системе «паз — гребень» можно хорошо сэкономить на кладочном растворе.

Такой поризованный блок — единственный керамический материал, который позволяет возводить стены домов толщиной от 38 до 64 см без использования дополнительного утеплителя.

В настоящее время завод «Амстрон» объявил о сезонной акции: только в течение месяца цена «Порикама» - от 6,9 руб. за кирпич. Также работает программа беспроцентной рассрочки. Для жителей Уфы и близлежащих районов возможна доставка стройматериала за счет предприятия - условия данного предложения обговариваются индивидуально в офисе продаж завода.