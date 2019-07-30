«Всё по закону»: в Башкирии утилизируют тысячи брошенных автомобилей

Накануне, 29 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио вице-премьера-министра ЖКХ РБ Борис Беляев доложил о разработке проекта постановления на тему выявления, эвакуации и утилизации брошенных автомобилей на территории РБ.

По его словам, такой порядок уже работает в Туймазах и Давлеканово, скоро он должен быть принят в Октябрьском, Бирске и Янауле. Остальные города и районы пока подтягиваются за передовиками. При этом уже вовсю идет обследование территорий, по предварительным данным, можно уже точно говорить о наличии, как минимум, 500 брошенных автомобилей.

Ожидается, что новый порядок эвакуации и утилизации в полной мере начнет работать с сентября текущего года.

– Это серьёзный вопрос. Уверен, речь идёт о тысячах машин. Делайте всё организованно, по закону, – подчеркнул врио главы Башкирии Радий Хабиров.