В России упростили сделки с долевым участием в праве на жилье

Теперь эти сделки не нужно будет заверять у нотариуса при условии участия в них всех совладельцев, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что с указанной даты договора дарения, купли-продажи, ипотеки или наследования можно заключать в простой письменной форме. Однако подписать такой документ должны будут все совладельцы.

Теперь граждане сами смогут решить, нужно ли нотариальное заверение сделки в их случае.