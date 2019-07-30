В России упростили сделки с долевым участием в праве на жилье

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В среду, 31 июля, в России начнет действовать упрощенный порядок сделок с недвижимостью для собственников жилья с долевым участием.
Теперь эти сделки не нужно будет заверять у нотариуса при условии участия в них всех совладельцев, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что с указанной даты договора дарения, купли-продажи, ипотеки или наследования можно заключать в простой письменной форме. Однако подписать такой документ должны будут все совладельцы.
Теперь граждане сами смогут решить, нужно ли нотариальное заверение сделки в их случае.
Упрощение было принято потому, что очень часто совладельцами выступают близкие родственники. Им ни к чему подтверждение условий сделки у нотариуса.
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