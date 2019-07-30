В России с начала 2019 года предотвращено 17 терактов

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Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, выступая на ведомственной коллегии по результатам деятельности в первой половине текущего года, заявил о предотвращении на территории страны семнадцати предполагаемых терактов.
RT пишет, что по словам Буксмана, остается вероятность возникновения террористической активности в российских регионах.
В качестве подтверждения можно привести число предотвращенных правоохранителями террористических актов.
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