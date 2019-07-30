Фото: pxhere.com
В Нижнем Новгороде проходят испытания беспилотной «ГАЗели»
Вчера, 15:59Общество
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В Нижнем Новгороде на территории Горьковского завода, который входит в автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ», стартовали испытания беспилотной «ГАЗели».
Сборкой автономных транспортных средств занимаются специалисты Горьковского завода. Об этом информирует RNS.
Тестирование новых беспилотных «ГАЗелей NEXT» ведется не только на спецполигоне завода. Беспилотные машины ездят и по предприятию.
Помимо беспилотных «ГАЗелей» специалисты Горьковского завода пытаются создать транспортные средства с автоматизированными системами помощи шоферу Advanced driver assistance systems (ADAS).
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