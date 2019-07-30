Фото: pxhere.com
СК: в Приморье задержали местного начальника уголовного розыска
Вчера, 15:56Общество
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Сотрудники правоохранительных органов задержали главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева.
Сведения об аресте в Приморье высокопоставленного полицейского появились на сайте СК РФ. Об этом информирует RNS.
Андрея Миляева обвиняют во взятке в пять миллионов рублей, ему предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями».
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