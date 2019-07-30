СК: в Приморье задержали местного начальника уголовного розыска

Сведения об аресте в Приморье высокопоставленного полицейского появились на сайте СК РФ. Об этом информирует RNS.

Андрея Миляева обвиняют во взятке в пять миллионов рублей, ему предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями».