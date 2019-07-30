Ненужный рекорд: Башкирия опередила всех в ПФО по числу погибших в ДТП

Сегодня, 30 июля, глава республиканского Управления ГИБДД Динар Гильмутдинов в ходе пресс-конференции рассказал, что данным за первое полугодие текущего года наша республика оказалась лидером среди всех регионов ПФО по числу людей, погибших в результате ДТП. По стране наша республика занимает шестое место по этому же показателю.

- По итогам первого полугодия в нашей республике произошло 1707 ДТП, в них погибли 178 человек и 2175 человек получили различные травмы, - рассказал Динар Гильмутдинов журналистам.

Однако в этой гуще печальны событий, как оказалось, есть лучик позитива: Уфа по числе погибших в ДТП вошла в число наиболее безопасных городов-миллионников, в столице республики в дорожных авариях погибли 12 человек с начала 2019 года.

Среди всех ДТП наибольшее число занимают столкновения автомобилей (48%), за ними следуют наезды на пешеходов (29%).

Нетрезвые водители стали виновниками гибели 28 человек и травмирования 157 пострадавших. И эта тенденция пугает – только в июле каждое третье ДТП в республике было совершено нетрезвым водителем.

Ненадлежащее качество дорог стало причиной 30% аварий, повлекших гибель 86 человек.