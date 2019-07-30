На ГЭС Иркутска вновь снижен пропуск воды

Об этом стало известно во вторник, 30 июля, сообщает газета «Известия».

Пропуск воды снизился до 1,6 тысяч кубических метров в секунду.

Днём ранее ГЭС также снижала данный параметр. Сначала он был установлен на отметке 2 тысячи кубических метров в секунду, а затем - 1,8 тысяч.