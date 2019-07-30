На ГЭС Иркутска вновь снижен пропуск воды

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Повышение уровня воды в реках Олха и Иркут стало причиной очередного снижения её пропуска на Иркутской ГЭС.
Об этом стало известно во вторник, 30 июля, сообщает газета «Известия».
Пропуск воды снизился до 1,6 тысяч кубических метров в секунду.
Днём ранее ГЭС также снижала данный параметр. Сначала он был установлен на отметке 2 тысячи кубических метров в секунду, а затем - 1,8 тысяч.
Ранее во вторник стало известно о превышении уровня воды в реке Иркут критической отметки.
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