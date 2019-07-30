Это не мода, это жизнь: за девять месяцев в Башкирии 12 малышам дали имя Радий

Госкомитет по делам юстиции Башкирии опубликовал любопытные данные: оказывается, за девять месяцев, минувшие с момента назначения Радия Хабирова врио главы республики на подведомственной ему территории родились 12 детей, которых их родители нарекли в честь нового руководителя региона.

При этом родители не считают выбор имени для своих детей данью моде, для них это был осознанный поступок. Об одном таком примере поведала «Учалинская газета». В одноименном районе в семье Наушербановых сына назвали Радием. Идея принадлежала маме ребенка, отец с ней согласился. Радий стал третьим ребенком в их семье.

«Главное – чтобы он стал сильной и харизматичной личностью», - отметил отец ребенка. Сам он занимается лесом, жена – помощница воспитателя в детском саду. Если Радий станет большим человеком, родители будут не против, но это для них не самоцель.