Девушки из Казани снялись для PlayBoy

Как сообщает ФедералПресс, две жительницы Казани решили принять участие в конкурсе “Девушка года”. Одной из конкурсанток стала 19-летняя Рада Романова, которая получает профессию учителя начальных классов и готовится к написанию диплома. Кроме того, Романова работает вожатой в детском лагере. В своей анкете она указала, что любит заниматься развитием детей.