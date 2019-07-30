Фото: pxhere.com
Девушки из Казани снялись для PlayBoy
Вчера, 17:11Общество
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Две девушки из Казани снялись для мирового эротического издания PlayBoy.
Как сообщает ФедералПресс, две жительницы Казани решили принять участие в конкурсе “Девушка года”. Одной из конкурсанток стала 19-летняя Рада Романова, которая получает профессию учителя начальных классов и готовится к написанию диплома. Кроме того, Романова работает вожатой в детском лагере. В своей анкете она указала, что любит заниматься развитием детей.
Второй участницей конкурса стала 35-летняя Резеда Самигуллина. Она работает в юридической сфере.
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