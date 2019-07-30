Башкирию ночью накроют заморозки

Сегодня, в ночь на 31 июля, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах Башкирии при прояснениях могут случиться заморозки на почве до нуля градусов. Такое предупреждение разослало ГУ МЧС РФ по РБ.

По прогнозу Башгидромета, с вечера 30 июля до 20 часов завтрашнего дня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный со скоростью 3-8 м/с, днем могут быть порывы ветра.

Температура воздуха ночью ожидается от +5 до +10°, днем воздух прогреется до +19,+24°.