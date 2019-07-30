Башкирию ночью накроют заморозки

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При этом в Зауралье ожидается пятый чрезвычайный класс пожароопасности.
Сегодня, в ночь на 31 июля, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах Башкирии при прояснениях могут случиться заморозки на почве до нуля градусов. Такое предупреждение разослало ГУ МЧС РФ по РБ.
По прогнозу Башгидромета, с вечера 30 июля до 20 часов завтрашнего дня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный со скоростью 3-8 м/с, днем могут быть порывы ветра.
Температура воздуха ночью ожидается от +5 до +10°, днем воздух прогреется до +19,+24°.
При этом в Зауралье ожидается пятый чрезвычайный класс пожароопасности.
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