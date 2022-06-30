Жженый сахар и запах тухлятинки: что предлагают жителям Башкирии вместо Coca-Cola

Как все начиналось

Первое появление напитков Coca-Cola в СССР произошло накануне Московской Олимпиады 1980 года. Coca-Cola и Fanta стали официальными напитками Олимпийских игр, поэтому в 1979 году Московский пивобезалкогольный завод, ныне называемый «Очаково», начал выпускать «Фанту» в обычных стеклянных бутылках объемом 0,33 литра. «Колу» в СССР перевозили в алюминиевых банках из Европы. Логотип напитка на банках был изображен кириллицей (эта версия была сделана для продажи в Болгарии, где Coca‑Cola появилась в середине 60-х годов). Кроме того, напитки можно было купить на разлив в палатках, которые были привезены из Германии специально к Олимпиаде и установлены рядом со стадионами.