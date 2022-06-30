Жженый сахар и запах тухлятинки: что предлагают жителям Башкирии вместо Coca-Cola

Компания Coca-Cola решила полностью уйти с российского рынка. По разным оценкам, на складах продукции осталось на один-два месяца, в связи с чем полки магазинов стали заполняться аналогами легендарного напитка. Часть заменителей «Колы» похожи на зарубежные не только по названию, но и внешнему виду. Но можно ли так сказать про их вкус? Чтобы выяснить это, наша команда решилась провести слепой эксперимент.
Первое появление напитков Coca-Cola в СССР произошло накануне Московской Олимпиады 1980 года. Coca-Cola и Fanta стали официальными напитками Олимпийских игр, поэтому в 1979 году Московский пивобезалкогольный завод, ныне называемый «Очаково», начал выпускать «Фанту» в обычных стеклянных бутылках объемом 0,33 литра. «Колу» в СССР перевозили в алюминиевых банках из Европы. Логотип напитка на банках был изображен кириллицей (эта версия была сделана для продажи в Болгарии, где Coca‑Cola появилась в середине 60-х годов). Кроме того, напитки можно было купить на разлив в палатках, которые были привезены из Германии специально к Олимпиаде и установлены рядом со стадионами.
После окончания Олимпиады Coca-Cola исчезла из СССР, «Фанта» продолжала выпускаться под контролем компании. Свои заводы в России Coca-Cola решила открыть лишь во второй половине 1990-х.
В ближайшем к редакции супермаркете были куплены следующие напитки: Jumbo Cola, COOLCOLA, Cola собственной марки О’кей, «Бавария Кола», «Кола» от «Напитков из Черноголовки», а также классическая Coca-Cola.
Составы напитков похожи, хотя в некоторых случаях встречаются несущественные различия в отсутствии или, напротив, наличии тех или иных компонентов. Подробнее сходства и различия в дегустируемых напитках можно увидеть в таблице.
|
Состав
|
Jumbo Cola
|
Бавария Кола
|
COOLCOLA
|
Cola О’кей
|
Кола Черноголовка
|
Coca-Cola
|
Вода подготовленная
/питьевая
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Подсластители
|
Сахар
|
Сахар
Смесь «Мультисвит 200С»
|
Сахар
|
Сахар
|
Сахар (S) или
сахар и сироп глюкозно-фруктовый (G)
|
Сахар
|
Кофеин
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Ароматизаторы
|
Нат.
|
+
|
Экстракт ванили
|
«Тип Кола часть 2»
«Тип Кола часть 1»
|
Нат.
|
Нат.
|
Регуляторы кислотности
|
ортофосфорная кислота
|
ортофосфорная кислота, лимонная кислота
|
ортофосфорная кислота,
лимонная кислота
|
ортофосфорная кислота,
лимонная кислота
|
ортофосфорная кислота
|
ортофосфорная кислота
|
Консерванты
|
Бензоат натрия
|
Бензоат натрия
|
-
|
Бензоат натрия
|
Бензоат натрия
|
-
|
Красители
|
Сахарный колер IV
|
Сахарный колер IV
|
Сахарный колер IV
|
Сахарный колер IV
|
Сахарный колер IV
|
Сахарный колер IV
|
Углеводы
|
11 г.
|
5,9 г.
|
11 г.
|
10,8 г.
|
10,5 г.
|
10, 6 г.
|
Калорийность
|
190 кДж/45 ккал
|
105 кДж/43 ккал
|
190 кДж/45 ккал
|
180 кДж/43 ккал
|
180 кДж/45 ккал
|
176 кДж/42 ккал
В слепом тестировании принимали участие шесть человек, они оценивали внешний вид, вкус и запах шести уже разлитых напитков, каждый напиток был пронумерован, его название никому во время дегустации известно не было. Каждый дегустатор мог выставить каждому из образцов по одной оценке от одного до шести баллов. Далее оценки всех дегустаторов по каждому напитку суммировались, лидеры и аутсайдеры определялись по общему количеству баллов (максимальное количество баллов — 36).
Цена: 113 рублей за 1 литр.
Производитель: ТОО «Юникс Beverage» (Шымкент, Казахстан);
Состав: вода питьевая, сахар, кофеин, натуральный ароматизаторы, краситель (сахарный колер IV), регулятор кислотности (ортофосфорная кислота), консервант (бензоат натрия).
Пищевая ценность: углеводы — 11 г., калорийность — 190 кДж/45 ккал.
Срок годности: 18 месяцев.
Пахнет сахаром. На вкус небольшая горечь, напоминает сироп. Большинство присутствующих сошлись во мнении, что вкус напитка напоминает жженый сахар с «лекарственными нотками». Как видно по баллам, этот аналог понравился редакции меньше всего.
Как большинство аналогов колы данный напиток оказался слабогазирован и очень быстро выдыхается при разливе.
Упаковка яркая, привлекающая. На популярных сайтах отзывов о товарах и продуктах мнения в отношении напитка разделились. Кому-то понравилась «казахская кола», их устроил вкус и запах, а для кого-то он, мягко говоря, не самый приятный.
Цена: 106 рублей за 1 литр.
Производитель: ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария»» (Владикавказ, РСО — Алания, Россия).
Состав: вода питьевая, сахар, краситель сахарный колер IV, регуляторы кислотности: лимонная кислота, ортофосфорная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка: смесь подсластителей «Мультисвит 200С», консервант бензоат натрия, кофеин (менее 150 мг/л).
Пищевая ценность: углеводы — 5,9 г., калорийность — 105 кДж/43 ккал.
Срок годности: 270 суток.
Имеет неприятный химический запах. Содержимое большинству участников дегустации показалось приторным, чётко прослеживался привкус каких-то непривычных для колы добавок. Мало кто из опробовавших не высказал особого негатива по отношении к напитку.
Напиток продается в стеклянной бутылке, дизайн которой очень напоминает советские лимонады, что создаёт приятное впечатление. После того, как «Баварию колу» разлили по стаканчикам, из напитка очень быстро выветрился газ, из-за чего сложилось впечатление, что пьешь какой-то сироп, а не шипучий лимонад.
В интернете многие отметили, что их устраивает цена этой колы. Вкус своеобразный, сладковатый. Как заметил один из членов редакции, вкус владикавказской колы оказался «как будто бы с гнильцой».
Цена: 67 рублей за 1 литр.
Производитель: АО МПБК «ОЧАКОВО» (Россия, г. Москва).
Состав: подготовленная вода, сахар, краситель — сахарный колер IV, регуляторы кислотности — ортофосфорная кислота, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин (менее 150 мг/л), экстракт ванили.
Пищевая ценность: углеводы — 11 г., калорийность — 190 кДж/45 ккал.
Срок годности: 6 месяцев.
«Излишне сладкая, с кислинкой. Кажется, словно в воде растворили конфету» — именно так оценили напиток дегустаторы в редакции. Упаковка по дизайну напоминает Pepsi и, в целом, этим привлекает к себе внимание.
К слову, в интернете многие пользователи также сравнили данный напиток именно с Pepsi, хотя это аналог колы. К нашему удивлению в интернет-отзывах отметили, что вода в напитке слишком газированная. Мы же, напротив, пробуя COOLCOLA, отметили, что как и в остальных случаях, газ в напитке очень быстро выветривается, чего нельзя сказать про оригинальную «Колу». Цену у этого напитка пользователи интернета посчитали завышенной.
Цена: 38 рублей за 1 литр.
Производитель: ООО «Здоровые продукты» (Россия, Владимирская обл., г. Лакинск).
Состав: вода питьевая подготовленная, сахар, ароматизатор натуральный «тип Кола, часть 2» (содержит краситель сахарный колер IV, стабилизатор гуммиарабик), ароматизатор «Кола, часть 1» (содержит антиокислитель ортофосфорная кислота, краситель сахарный колер IV, ароматизатор: кофеин), регулятор кислотности лимонная кислота, консервант бензоат натрия.
Пищевая ценность: углеводы — 10,8 г., калорийность — 180 кДж/43 ккал.
Срок годности: 12 месяцев.
Странный запах. Кто-то в редакции заприметил лёгкие нотки уксуса. По вкусу напоминает разбавленный сладкий сироп. Газ быстро выветривается. На вкус немного лучше, чем «COOLCOLA», за счёт того, что имеет наименьший процент сладости.
Дизайн упаковки невзрачный, на полках магазина среди других напитков теряется.
Автор единственного найденного нами отзыва на данный напиток в интернете отмечает, что в охлаждённом виде его вполне можно употреблять, однако, стоит газировке чуть согреться, как вкус становится непереносимым.
Цена: 130 рублей за 1 литр.
Производитель: ООО «ПК „АКВАЛАЙФ“» (Россия, Московская обл., Г.О. Богородский).
Состав: вода, сахар (S) или сахар и сироп глюкозно-фруктовый (G), регулятор кислотности кислота ортофосфорная, краситель сахарный колер IV, ароматизаторы, консервант бензоат натрия, кофеин (не более 150 мг/л).
Пищевая ценность: углеводы — 10,5 г; калорийность — 180 кДж/45 ккал.
Срок годности: 12 месяцев.
Единственный напиток, вкус которого узнали практически все. Редакции эта кола показалась среднегазированной и будто бы с лёгким привкусом душистых трав. Большинство дегустаторов сошлись во мнении, что напиток по вкусу практически повторяет напиток «Байкал» этой же компании, нежели привычной нам колы.
Мы выбрали вариант в стеклянной бутылке с узнаваемым дизайном бумажной этикеткой.
В сети многие одобряют этот напиток и считают, что это хорошая замена кока-коле. Приятный вкус, цена и внешний вид. Но всегда есть и другая сторона медали — для кого-то «Кола Черноголовка» оказалась не слишком газированная или имеет все тот же неприятный привкус трав.
Цена: 104 рубля за 1 литр.
Производитель: The Coca-Cola Company ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»(Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород).
Состав: очищенная вода, сахар, краситель сахарный колер IV, регулятор кислотности ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин (менее 150 мг/л).
Пищевая ценность: углеводы — 10, 6 г., калорийность — 176 кДж/42 ккал.
Единственный напиток, который оставался газированным на протяжении всей дегустации. Участники слепой дегустации сразу приметили приятный вкус напитка и не отметили минусов. В общем и целом, сразу стало понятно, что в наших стаканах находится та самая Coca-Cola.
Пользователи в интернете в качестве минуса отмечают лишь состав, говоря, что «пить можно, но вредно для здоровья». При этом, какой из компонентов напитка они считают вредным, как правило, не указывают.
Coca-Cola уже сейчас постепенно исчезает с магазинных полок. Кого-то это мало волнует, ведь далеко не все отдают предпочтение данной газировке. Однако существует и много других людей, что не мыслят дальнейшую жизнь без возможности зайти в ближайший супермаркет и купить бутылочку знаменитой коричневой газировки. Пока, как становится понятно из нашего эксперимента, далеко не всё, что имеет похожую упаковку и название, может стать достойным аналогом оригинальной «Кока-Колы».
Среди пяти вслепую выбранных нами газированных напитков наиболее подходящим кандидатом стала «Кола Черноголовка». И, быть может, именно за ней теперь стоит будущее российской «Кока-колы».