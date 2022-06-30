Жительница Башкирии назвала «дискриминацией» недопуск детей на сбор ягод в питомник

— Я понимаю, что возможно совсем маленькие дети 3-4-5 лет топчут ягоды, не понимают, что нельзя есть с грядки немытые ягоды и тд. Но дети школьного возраста уже достаточно взрослые, чтобы принимать участие в сборе, не нанося какой-либо ущерб питомнику, пишет Аминова Ю.