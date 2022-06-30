Жительница Башкирии назвала «дискриминацией» недопуск детей на сбор ягод в питомник

Жительница Башкирии сообщила властям о существующей в регионе дискриминации детей. Обращение на сайте электронной приемной, которое Аминова Ю. направила сразу к Радию Хабирову, сообщается, что Чишминкий питомник ограничил вход на поле для самосбора клубники детям младше 14 лет.
Женщина данным фактом «очень возмущена и раздосадована», ведь раньше проблем с эти не было.
— Я понимаю, что возможно совсем маленькие дети 3-4-5 лет топчут ягоды, не понимают, что нельзя есть с грядки немытые ягоды и тд. Но дети школьного возраста уже достаточно взрослые, чтобы принимать участие в сборе, не нанося какой-либо ущерб питомнику, пишет Аминова Ю.
Так, жительница Башкирии просит разъяснить правомерно запрещать детям до 14 лет посещать питомник в сопровождении родителей. А в случае, если данное решение законно, то женщина просит властей «походатайствовать в снижении возрастного порога».
В самом питомнике корреспонденту Mkset сообщили, что ранее, действительно, подобного запрета для детей младше 14 лет не было. Одно в текущем году, в связи с погодными условиями, «ягоды нежные».