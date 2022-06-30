Жители Туймазинского района украсили ямы с лужами портретами главы района

Жители Туймазинского района украсили ямы с лужами портретами главы района
Жители Туймазинского района украсили ямы с лужами портретами главы района
Сегодня, 15:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: соцсети
Портретом главы Туймазинского района украсили ямы с лужами в Кандринском сельсовете.

Жители Кандринского сельсовета решили привлечь внимание к проблемам на дорогах тем, что украсили ямы с лужами портретом главы Туймазинского района Айдара Суфиянова.

Фотографии с флешмоба местные жители опубликовали в социальных сетях. Примечательно, что другие пользователи к портрету Айдара Суфиянова предложили добавить и фотографию главы Кандринского сельсовета Риля Рафикова.

Отметим, что накануне местная жительница на странице главы Башкирии сравнила дороги в Кандрах с «минным полем». В администрации района завили, что капитальный ремонт в сельском поселении выполняется ежегодно в рамках финансирования из регионального бюджета.

Так, в текущем году запланирован ремонт участка дороги по улице Тельмана. Результатами работы администрация обещала поделится до конца августа.

— По состоянию на 29 июня 2022 года подрядная организация выполнила ямочный ремонт части дорог по ул. Ленина, ул. Мира и ул. Социалистической с. Кандры, завершают ямочный ремонт дороги по ул. ул. Матросова, — сообщили в администрации Туймазинского района.

Напомним, что в мае подобный перфоманс организовали жители Стерлитамака и украсили фотографией Радия Хабирова разбитую дорогу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы