Жители Туймазинского района украсили ямы с лужами портретами главы района

Жители Кандринского сельсовета решили привлечь внимание к проблемам на дорогах тем, что украсили ямы с лужами портретом главы Туймазинского района Айдара Суфиянова.
Фотографии с флешмоба местные жители опубликовали в социальных сетях. Примечательно, что другие пользователи к портрету Айдара Суфиянова предложили добавить и фотографию главы Кандринского сельсовета Риля Рафикова.
Отметим, что накануне местная жительница на странице главы Башкирии сравнила дороги в Кандрах с «минным полем». В администрации района завили, что капитальный ремонт в сельском поселении выполняется ежегодно в рамках финансирования из регионального бюджета.
Так, в текущем году запланирован ремонт участка дороги по улице Тельмана. Результатами работы администрация обещала поделится до конца августа.
— По состоянию на 29 июня 2022 года подрядная организация выполнила ямочный ремонт части дорог по ул. Ленина, ул. Мира и ул. Социалистической с. Кандры, завершают ямочный ремонт дороги по ул. ул. Матросова, — сообщили в администрации Туймазинского района.
Напомним, что в мае подобный перфоманс организовали жители Стерлитамака и украсили фотографией Радия Хабирова разбитую дорогу.