Жители Башкирии посоветовали Хабирову конкретные места, куда надо «сбежать с работы»

Жители Башкирии посоветовали Хабирову конкретные места, куда надо «сбежать с работы»
Жители Башкирии посоветовали Хабирову конкретные места, куда надо «сбежать с работы»
Сегодня, 14:38ОбществоНаталья БалыковаФото: скриншот
Так они отреагировали на вчерашнюю видеозапись, размещенную в соцсетях главы региона. На ней Радий Хабиров — на фоне Советской площади, где продолжается установка памятника генералу Шаймуратову и колоннады.

Глава республики признался, что «опять сбежал с работы» и что его «тянет и тянет» на Советскую площадь. Это уже второй такой пост Радия Хабирова о «побеге» из кабинета - первый появился 22 июня.

Большинство пользователей такой юмор не оценили. Некоторые жители Башкирии упрекнули главу региона в том, что в республике очень много населенных пунктов и проблем, требующих его внимания.

«По дорогам сельским пробежаться иногда не помешало бы… говорят, нет у нас денег ни на ремонт дорог, ни на их строительство в районах. Как быть? Так и будем жить в 21 веке?», — написал под постом Хамит Назмутдинов.

Главе Башкирии также предложили оценить качество дорог в Дюртюлях, Бирске, Туймазинском, Гафурийском и Баймакском районах, в Давлеканово и на Демском кордоне, на улице Сергея Вострецова и в Лесном проезде в Уфе.

Индира Хакимзянова предложила главе региона в следующий раз «сбегать» в жилой комплекс «Белая река». Объект стал долгостроем, обманутые дольщики уже несколько лет ждут, когда введут в эксплуатацию их дом.

«Радий Фаритович, сбежите с работы на ЖК „Белая Река“, пожалуйста. Посмотрите, когда же нам наконец сдадут наши секции В и Г? Снимаем и платим ипотеку вот уже 7 лет!»Индира Хакимзянова

Андрей Васильев попросил Радий Хабирова сбежать «хотя бы на несколько минут», в дом 167 по улице Комсомольская, где в течение месяца лифт работает с перебоями.

«Жители, преимущественно пенсионеры преклонного возраста вынуждены пешком (у кого есть силы) подниматься на верхние этажи. Кто не может ходить, просят соседей сходить в магазин за продуктами и в аптеку за лекарствами»Андрей Васильев

Управляющая компания и городские службы, по его словам, решить проблему не могут. В результате маломобильные граждане сидят дома, боясь, что не смогут подняться, если лифт вновь сломается.

Руслан Богданов рекомендует главе региона «сбежать» в ЖК «Молодежный» и «Миловский парк», чтобы там почистили дороги к его приезду.

«Целыми днями, нарушая ПДД, по улицам ездит строительная техника с грязными колёсами, ни один объект не оборудован пунктом мытья колес. На днях вот разломали нам тротуар, дороге еще года нет»Руслан Богданов

Артур Латынский просит Хабирова съездить в Октябрьский, рассчитывая, что «может быть тогда отремонтируют место которое не принадлежит не ЖЭУ ни управляющий компании».

Валинур Хасанов приглашает главу республики в Давлеканово — полюбоваться на грандиозную свалку на въезде в город. А Альбина из Уфы — на улицу Трактовую, которая является объектом культурного наследия, но вид у нее «как в глухой, забытой богом деревне: яма на яме, разбитый тротуар и трава с человеческий рост».

Довольно большое число пользователей главу никуда не пригласили, а просто попросили решить вопросы с начислением детских пособий, низкие зарплаты и нехватку мест в школе.

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