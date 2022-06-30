Жителей Уфы приглашают сняться в сериале Андрея Кончаловского

Жителей Уфы приглашают сняться в сериале Андрея Кончаловского
Жителей Уфы приглашают сняться в сериале Андрея Кончаловского
Сегодня, 10:06ОбществоЭлина СайфрановаФото: народныйкастинг.рф
Сериал будет рассказывать о событиях Октябрьской революции.

Жителей Уфы приглашают сняться в сериале продюсерского центра Андрея Кончаловского о событиях Октябрьской революции. Главное требование для участия в народном кастинге — внешнее сходство с реальными историческими личностями.

Так, кастинг проходит на роли Владимира Ленина, Николая II, Григория Распутина, Надежды Крупской, Иосифа Сталина, Александра Керенского, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Максима Горького.

Заполнить анкету на участие в народном кастинге, а также узнать подробности можно на сайте.

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