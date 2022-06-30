Захарова: Запад искусственно затягивает спецоперацию на Украине

RT со ссылкой на РИА Новости опубликовал заявление Захаровой. По ее мнению, Запад намеренно нагнетает обстановку и искусственно затягивает военную спецоперацию на Украине. И дело не только в военной помощи Киеву, но и в политической поддержке.
Захарова отметила, что решение саммита Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС – очередной пример действий западных режимов, направленных на освоение территории Украины, а также использования государства в качестве инструмента сдерживания России.
Напомним, что 23 июня саммит Европейского союза согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.