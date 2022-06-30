Захарова: Запад искусственно затягивает спецоперацию на Украине

Захарова: Запад искусственно затягивает спецоперацию на Украине
Захарова: Запад искусственно затягивает спецоперацию на Украине
Сегодня, 00:38ОбществоФото: pixabay.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западные страны искусственно затягивают спецоперацию на Украине.

RT со ссылкой на РИА Новости опубликовал заявление Захаровой. По ее мнению, Запад намеренно нагнетает обстановку и искусственно затягивает военную спецоперацию на Украине. И дело не только в военной помощи Киеву, но и в политической поддержке.

Захарова отметила, что решение саммита Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС – очередной пример действий западных режимов, направленных на освоение территории Украины, а также использования государства в качестве инструмента сдерживания России.

Напомним, что 23 июня саммит Европейского союза согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

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