Врач назвала способствующие похудению витамины

Наиболее важным для сброса лишнего веса, по мнению Тихомировой, является витамин D. Он участвует в синтезе половых гормонов, регулирующих метаболизм. Если организм ощущает нехватку этого витамина, то либидо падает, как и активность, а вот аппетит растет, пишет iz.ru.
Витамин B является катализатором окисления жира, усиливая его сжигание во время тренировок. Важно помнить, что витамин B в организме не накапливается, поэтому нужно обеспечить его ежедневное поступление в организм.
Витамин C, в свою очередь является антиоксидантом и участвует в синтезе коллагена. Он также полезен для снижения массы тела. Как и витамины группы В, он должен ежедневно поступать в организм.