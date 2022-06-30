Врач назвала способствующие похудению витамины

Наиболее важным для сброса лишнего веса, по мнению Тихомировой, является витамин D. Он участвует в синтезе половых гормонов, регулирующих метаболизм. Если организм ощущает нехватку этого витамина, то либидо падает, как и активность, а вот аппетит растет, пишет iz.ru.