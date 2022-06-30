Врач назвала способствующие похудению витамины

Врач назвала способствующие похудению витамины
Врач назвала способствующие похудению витамины
Сегодня, 10:07ОбществоФото: pixabay.com
Терапевт и диетолог “СМ-Клиники” Елена Тихомирова отметила важность всех витаминов для нормальной работы человеческого организма. Но для похудения нужны витамины B, C, D.

Наиболее важным для сброса лишнего веса, по мнению Тихомировой, является витамин D. Он участвует в синтезе половых гормонов, регулирующих метаболизм. Если организм ощущает нехватку этого витамина, то либидо падает, как и активность, а вот аппетит растет, пишет iz.ru.

Витамин B является катализатором окисления жира, усиливая его сжигание во время тренировок. Важно помнить, что витамин B в организме не накапливается, поэтому нужно обеспечить его ежедневное поступление в организм.

Витамин C, в свою очередь является антиоксидантом и участвует в синтезе коллагена. Он также полезен для снижения массы тела. Как и витамины группы В, он должен ежедневно поступать в организм.

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