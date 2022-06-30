Во время обыска Олега Мамедова в квартире не было, сообщается в телеграм-канале партии.

В Уфе прошел обыск у члена Либертарианской партии Олега Мамедова. Как уточняет партия в своем телеграм-канале на момент обыска в квартире присутствовала только бабушка Мамедова. — Силовики сообщили ей, что обыск производится с связи с тем, что якобы «Олег занимается распространением фейков об армии в Telegram-канале», — сообщается в телеграм-канале партии. Известно, что из квартиры изъяли ноутбук, роутер, а также изучили личные переписки на телефоне бабушки Олега Мемедова. Статус Олега по делу неизвестен. Ранее мы сообщали, что Олега Мамедова оштрафовали на 45 тысяч рублей за листовки. Октябрьский райсуд Уфы признал активиста виновным в дискредитации ВС РФ.

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