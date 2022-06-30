В Илишевском районе Башкирии откроют новую амбулаторию

Рабочие уже ведут внутреннюю отделку зданий, республика уже закупила новейшее оборудование для работы врачей: дефибриллятор, электрокардиограф, стерилизаторы, аппараты для измерения давления и особо актуальные в пандемию пульсоксиметры.
В доме постройки начала прошлого века амбулатория ютится уже больше 50 лет. Здание устарело и морально, и физически. Работать здесь скоро станет опасно. По потолку и стенам расползаются глубокие трещины, протекает крыша, по полам гуляют постоянные сквозняки. Сейчас Дюмеевская врачебная амбулатория обслуживает население семи ближайших деревень, где проживает свыше тысячи 200 человек. В новом медучреждении у каждого специалиста появится свое рабочее место. Да и самих врачей станет больше.
Медицинское учреждение возводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Мощность новой амбулатории — 30 посещений за смену. На строительство было выделено более 26 млн из федерального бюджета.
Руководство местной ЦРБ ходом работ довольно, с подрядчиком на этом объекте проблем нет. Важный нюанс — отделка стен специальная, чтобы было легко проводить санобработку.
Сейчас строители заканчивают отделку здания и параллельно ведут работы по благоустройству территории. Скоро рядом с амбулаторией появится асфальтированная парковка и зеленая зона. Планируется, что готовое здание медучреждения сдадут уже в сентябре этого года.