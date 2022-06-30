В Илишевском районе Башкирии откроют новую амбулаторию

В доме постройки начала прошлого века амбулатория ютится уже больше 50 лет. Здание устарело и морально, и физически. Работать здесь скоро станет опасно. По потолку и стенам расползаются глубокие трещины, протекает крыша, по полам гуляют постоянные сквозняки. Сейчас Дюмеевская врачебная амбулатория обслуживает население семи ближайших деревень, где проживает свыше тысячи 200 человек. В новом медучреждении у каждого специалиста появится свое рабочее место. Да и самих врачей станет больше.