Стало известно, когда в Демском районе Уфы восстановят водоснабжение

Стало известно, когда в Демском районе Уфы восстановят водоснабжение
Стало известно, когда в Демском районе Уфы восстановят водоснабжение
Сегодня, 14:35ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В Демском районе из-за аварийно-восстановительных работ жители почти на сутки остались без воды. В пресс-службе «Уфаводоканала» сообщили, когда водоснабжение будет восстановлено.

Стало известно, что водоснабжение в Демском районе Уфы планируется восстановить до 16:00 30 июня. Как сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала», на данный момент авария полностью локализирован и " коммунальный ресурс уже подается в водопроводные сети» района.

Напомним, что со вчерашнего дня по улице Дагестанская, 21 проводятся аварийно-восстановительные работы из-з утечки на магистральном водопроводе диаметром 500 миллиметров. В связи с чем в 12:00 отключили подачу горячей воды, а в 18:00 — холодной. С того времени был организован подвоз технической воды.

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