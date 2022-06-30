Стало известно, когда в Демском районе Уфы восстановят водоснабжение

В Демском районе из-за аварийно-восстановительных работ жители почти на сутки остались без воды. В пресс-службе «Уфаводоканала» сообщили, когда водоснабжение будет восстановлено.

Стало известно, что водоснабжение в Демском районе Уфы планируется восстановить до 16:00 30 июня. Как сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала», на данный момент авария полностью локализирован и " коммунальный ресурс уже подается в водопроводные сети» района. Напомним, что со вчерашнего дня по улице Дагестанская, 21 проводятся аварийно-восстановительные работы из-з утечки на магистральном водопроводе диаметром 500 миллиметров. В связи с чем в 12:00 отключили подачу горячей воды, а в 18:00 — холодной. С того времени был организован подвоз технической воды.

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