Ректор БГМУ, который заявлял, что от COVID-19 «умирают жирные» стал академиком РАН.

С присвоение звания академика Российской академии наук Валентина Павлова сегодня, 30 июня, поздравил председатель парламента Башкирии Константин Толкачев.
Так, спикер Госсобрания заявил, что присвоение высшего ученого звания — «заслуженная оценка многолетней плодотворной научной, педагогической деятельности» Павлова. Кроме того, Толкачева отметил и выдающиеся заслуги академика в деле развития медицинской науки и здравоохранения. Звание Валентин Павлов получил еще 15 июня.
Отметим, что мужчина с марта 2011 года занимает должность ректора Башкирского государственного медицинского университета, а в 2106 году он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
Однако запомнился Валентин Павлов также и противоречивыми высказываниями. В частности, в 2020 году во время пандемии коронавируса в мире врач заявил, что от инфекции «умирают диабетики, умирают жирные». А сам вирус Павлов назвала «санитаром», который пройдет по планете.
— Мы снова включились в естественный отбор. Естественный отбор, который был запланирован человечеством, начиная с первобытного века и который уже прекратился. Это когда умирают физически слабые. Но если вы сильные умом, дайте своему телу возможность выжить. Вы не будьте толстыми, вы не будьте алкоголиками, вы не будьте диабетиками. Вы дайте возможность своему телу ваш великий мозг дальше нести, Валентин Павлов.
Кроме того, Павлов утверждал, что в аптеках нет дефицита лекарств, по крайней мере, данного факта он не увидел. Жалобы граждан на медицинскую помощь также подверглись критике академика — он заявлял, что медицина в России бесплатная и привел в пример 56 миллионов граждан США, которые живут без страховки. А к недовольствам жителей о долечивании и реабилитации пациентов Валентин Павлов поинтересовался в ответ: «Мы пожизненно теперь должны вас лечить? А что вы сделали для того, чтобы излечиться?».