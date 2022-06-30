Ректор БГМУ, который заявлял, что от COVID-19 «умирают жирные» стал академиком РАН.

Кроме того, Павлов утверждал, что в аптеках нет дефицита лекарств, по крайней мере, данного факта он не увидел. Жалобы граждан на медицинскую помощь также подверглись критике академика — он заявлял, что медицина в России бесплатная и привел в пример 56 миллионов граждан США, которые живут без страховки. А к недовольствам жителей о долечивании и реабилитации пациентов Валентин Павлов поинтересовался в ответ: «Мы пожизненно теперь должны вас лечить? А что вы сделали для того, чтобы излечиться?».