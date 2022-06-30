РЭО разработал программу по использованию вторсырья

Издание сообщает, что ее разработка осуществляется по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Об этом пишет iz.ru.
По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, наибольший объем строительных отходов образуется при сносе и ремонте зданий, сооружений. В городах больше всего отходов бетона и железобетона, кирпичного боя, лома асфальта, отходов древесины. Все это допускается использовать повторно. К примеру, вторичный щебень может заменить до семидесяти процентов гранитного, а также можно принимать во вторичный оборот отходы линолеума и стеклобой.
Отраслевая программа использования вторсырья из отходов в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства будет действовать до 2030 года. Ее разработкой занимается Российский экологический оператор совместно с Минстроем РФ с целью урегулирования повторного использования строительных отходов на законодательном уровне.
«Документ прошел межведомственное согласование и сейчас находится в правительстве. Программа представляет собой детальный план мероприятий, направленных на вовлечение вторичных ресурсов в оборот. С учетом новых экономических условий он очень своевременный, благотворно скажется на экономике и экологии страны», — отметил Буцаев.
В программу включили примерную номенклатуру отходов, которые являются вторичными ресурсами, а также приоритетные направления их применения. Среди таких отходов, которые имеют высокий потенциал вовлечения в хозяйственный оборот, лом черного металла, использованная минеральная вата, скол асфальта, асбошифер (бой), оргалит, макулатура, стеклобой, кирпич (бой), использованный санфаянс.
В Российской Федерации в хозяйственный оборот наиболее успешно вовлекаются отходы кровельных материалов, бетона и железобетона, изделий из дерева. Порядка шестидесяти процентов от общего объема отходов строительства и демонтажа перерабатывается во вторичный щебень.
Ожидается, что в РФ к 2030 году доля вторичных ресурсов, применяемых в строительстве, будет составлять сорок процентов.