РЭО разработал программу по использованию вторсырья

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, наибольший объем строительных отходов образуется при сносе и ремонте зданий, сооружений. В городах больше всего отходов бетона и железобетона, кирпичного боя, лома асфальта, отходов древесины. Все это допускается использовать повторно. К примеру, вторичный щебень может заменить до семидесяти процентов гранитного, а также можно принимать во вторичный оборот отходы линолеума и стеклобой.