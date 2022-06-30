Премьера последней песни Юрия Шатунова состоялась после его смерти

В Кумертау, где родился Юрий Шатунов, обсуждается вопрос об увековечении памяти исполнителя. Тем временем, в Уфе уже появилось граффити с его портретом, правда у жителей республики оно вызвало смешанные чувства. Сам автор на критику в свой адрес заявил, что «вякают диванные критики».