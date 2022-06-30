Премьера последней песни Юрия Шатунова состоялась после его смерти

Релиз последней песни Юрия Шатунова состоялся уже после его смерти. Известно, что видео с композицией было опубликовано на YouTube. Так, за 15 часов ролик посмотрели более 770 тысяч человек.
Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве от обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Прощание с исполнителем состоялось 26 июня на Троекуровском кладбище, там же была захоронена часть праха.
В Кумертау, где родился Юрий Шатунов, обсуждается вопрос об увековечении памяти исполнителя. Тем временем, в Уфе уже появилось граффити с его портретом, правда у жителей республики оно вызвало смешанные чувства. Сам автор на критику в свой адрес заявил, что «вякают диванные критики».