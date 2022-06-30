Премьера последней песни Юрия Шатунова состоялась после его смерти

Премьера последней песни Юрия Шатунова состоялась после его смерти
Премьера последней песни Юрия Шатунова состоялась после его смерти
Сегодня, 12:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: Оксана Войнова / Юрий Шатунов / Vk.com
Видео с песней «Каждому свое» была опубликована на YouTube.

Релиз последней песни Юрия Шатунова состоялся уже после его смерти. Известно, что видео с композицией было опубликовано на YouTube. Так, за 15 часов ролик посмотрели более 770 тысяч человек.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве от обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Прощание с исполнителем состоялось 26 июня на Троекуровском кладбище, там же была захоронена часть праха.

В Кумертау, где родился Юрий Шатунов, обсуждается вопрос об увековечении памяти исполнителя. Тем временем, в Уфе уже появилось граффити с его портретом, правда у жителей республики оно вызвало смешанные чувства. Сам автор на критику в свой адрес заявил, что «вякают диванные критики».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы