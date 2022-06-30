ОК представили летнюю программу поддержки для активных авторов

ОК представили летнюю программу поддержки для активных авторов

ОК представили летнюю программу поддержки для активных авторов

Вчера, 11:34
Общество
Фото: "Одноклассники"
Одноклассники объявляют о старте новой дополнительной программы поддержки авторов внутри социальной сети.

Участники программы смогут получить от 30 тысяч просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков в ОК. Заявки принимаются на специальном сайте до 30 июля 2022 года.

За последние месяцы к соцсети присоединилось множество уникальных авторов. С января по июнь в ОК было создано на 53% больше групп, чем в 2021 году. Новая летняя программа поддержки позволит найти аудиторию в соцсети всем авторам, вне зависимости от даты создания группы. Она стала следующим шагом в работе ОК с создателями уникального контента после запуска умного алгоритма «Молния», который находит самые интересные новые группы в соцсети и продвигает их на заинтересованную аудиторию.

Подать заявку можно на специальном сайте. В течение семи дней команда социальной сети проверит анкету, публикации и пришлёт уведомление администратору группы о прохождении. Для того чтобы попасть в программу, необходимо иметь оформленную группу (аватар, обложка, описание). Автор еженедельно должен выпускать не менее трех публикаций с разными форматами контента (текст, фото, видео или моменты) на одну из тематик (красота и здоровье, кулинария, дизайн и другие), а также соблюдать правила группового контента в ОК.

Претендовать на участие смогут и те авторы, которые уже попадали под алгоритмы Молнии. После одобрения заявки, публикации группы смогут получить от 30 тысяч просмотров с помощью продвижения в ленте новостей ОК и ленте рекомендаций. Умные алгоритмы соцсети помогут не только увеличить охват публикаций, но и получить новую лояльную аудиторию подписчиков.

Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям ОК:

— Весной 2022 года мы помогли сотням новых авторов и инфлюенсеров освоиться в ОК и набрать первую аудиторию, а текущим активным группам – получить приток новых подписчиков. За месяц создатели контента получили в ленте и в рекомендациях ОК дополнительно более 700 млн показов, что позволило им сформировать большую лояльную аудиторию в соцсети. Теперь мы открываем новую программу поддержки в нескольких наиболее востребованных у пользователей вертикалях. Так тематические группы и блогеры смогут стать еще более популярными в ОК, а пользователи смогут познакомиться с новым уникальным контентом, подобранным специально для них с помощью умных алгоритмов рекомендаций.

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