ОК представили летнюю программу поддержки для активных авторов

— Весной 2022 года мы помогли сотням новых авторов и инфлюенсеров освоиться в ОК и набрать первую аудиторию, а текущим активным группам – получить приток новых подписчиков. За месяц создатели контента получили в ленте и в рекомендациях ОК дополнительно более 700 млн показов, что позволило им сформировать большую лояльную аудиторию в соцсети. Теперь мы открываем новую программу поддержки в нескольких наиболее востребованных у пользователей вертикалях. Так тематические группы и блогеры смогут стать еще более популярными в ОК, а пользователи смогут познакомиться с новым уникальным контентом, подобранным специально для них с помощью умных алгоритмов рекомендаций.