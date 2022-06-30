Низкие качели и конопля вместо газона: жители Башкирии показали «Башкирский дворик»

В декабре 2021 года мэрия Сибая из-за задержки поставки материалов отложила ремонт до конца января, в феврале власти обещали завершить работы до 1 мая, потом до 10 мая, а теперь обещают все сделать до 30 июня. Привезти саженцы обещают до 10 июля. Горожане говорят, что уже не верят в новые сроки, а от постоянной борьбы с мэрией «опускаются руки». Аналогичная ситуация и в поселке Горный. Здесь вокруг спортплощадки установили ограждение, которое сразу же начало рассыпаться. На жалобы в городской администрации отвечают, что подрядчики уже все отремонтировали. Жители считают, что это не так. Изначально некачественно выполненные работы — например, карусель, которая сломалась сразу же после установки — пытаются исправить подручными способами.