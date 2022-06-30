Низкие качели и конопля вместо газона: жители Башкирии показали «Башкирский дворик»

Низкие качели и конопля вместо газона: жители Башкирии показали «Башкирский дворик»
Низкие качели и конопля вместо газона: жители Башкирии показали «Башкирский дворик»
Сегодня, 09:12ОбществоНаталья БалыковаФото: Светлана Кочетова
Жителям Сибая благоустроили детские площадки по республиканской программе. При этом подрядчики, с их слов, «забыли» про многое из того, что было обещано, и оставили после себя откровенный брак. Теперь горожане хотят добиться исправления некачественных работ и недоделок.
В ход пошли даже самые мелкие кусочки
Фото:Вероника Кадырмаева

Во дворе на улице Булякова 7, 9 и 11 в Сибае по проекту должны были появиться газоны, саженцы, игровой элемент «Качалка на пружинке Черепашка», «Песочница с крышкой», «Диван-качели», «Диван в форме скамьи». Но жители города на деле их не обнаружили. Вокруг песочницы не постелили резиновое покрытие, а после требований жителей сделать это собрали его из кусочков и обрезков.

Многие объекты так и остались на бумаге
Фото:Вероника Кадырмаева

«Качели повесили только для старших детей, для малышей со спинкой не предусмотрено, своего ребенка я не могу качать, так как из-за цепочек он переваливается, и это травмоопасно! Урны должны быть у трех скамеек, установлена только одна и всегда переполненная», — рассказала жительница города Вероника Кадырмаева.

Качели повесили слишком низко: детям приходится подгибать ноги
Фото:Светлана Кочетова

Она также напомнила, что экс-мэр города Рустем Афзалов обещал двору игровую машинку и тренажерную. Однако теперь, после его назначения министром предпринимательства и туризма, спросить горожанам не с кого.

В целом двор выглядит уныло и куце: на территории всего пара подвесных качелей и качалок, две песочницы и небольшой игровой комплекс с горкой.

Фото:Вероника Кадырмаева

«На спортивной площадке сломали баскетбольное кольцо. Отломилось, потому что все что сделано некачественно, по итогу его увезли и вряд ли снова установят. Сетки уже порванные, хотя повесили их недавно. В комментариях администрация города планировала больше полгода все доделать, но решили, что и так сойдёт», — рассказала она.

Карусель сломалась сразу же
Фото:Светлана Кочетова

В декабре 2021 года мэрия Сибая из-за задержки поставки материалов отложила ремонт до конца января, в феврале власти обещали завершить работы до 1 мая, потом до 10 мая, а теперь обещают все сделать до 30 июня. Привезти саженцы обещают до 10 июля. Горожане говорят, что уже не верят в новые сроки, а от постоянной борьбы с мэрией «опускаются руки». Аналогичная ситуация и в поселке Горный. Здесь вокруг спортплощадки установили ограждение, которое сразу же начало рассыпаться. На жалобы в городской администрации отвечают, что подрядчики уже все отремонтировали. Жители считают, что это не так. Изначально некачественно выполненные работы — например, карусель, которая сломалась сразу же после установки — пытаются исправить подручными способами.

Стыки неровные
Фото:Вероника Кадырмаева

«Проволокой ржавой проемы „зашили“ и прикрепили этой же проволокой ржавую арматурную сетку. А по тому, чтобы закрепить ограждения, работники сегодня сказали, что у них нет таких инструментов. А там нужен шестигранник и лестница», — сообщила жительница поселка Светлана Кочетова.

Многое держится на честном слове и на ржавой проволоке
Фото:Светлана Кочетова

Жалобы в мэрии выслушивают, но только мало что меняется. Вместо нормального — ремонт «на отвалите», говорит женщина. Вместо газонной травы во дворах растут сорняки и конопля, за выращивание которой по закону полагается штраф.

Это газон
Фото:Светлана Кочетова

Контракты на работы, о которых идет, были заключены весной 2021 года. Ремонт проводили в пяти дворах. Компания «Рефстройпроект» получила за них 52,3 млн рублей, из которых 485 тысяч перечислили жители многоквартирных домов. Подрядчик должен был завершить работы до 30 августа 2021 года.

А это конопля на газоне
Фото:Светлана Кочетова

В этом году «Рефстройпроект» получил еще один контракт на благоустройство дворовых территорий в Сибае получила компания «Рефстройпроект». Стоимость работ составила 41,5 млн рублей. В настоящее время все работы приняты на 7,2 млн рублей, акт об этом подписал замглавы городской администрации. Аналогичные работы компания выполняла также в Стерлитамаке (договор стоимостью 65,4 млн рублей расторгли по соглашению сторон), выполняет — в селе Зубово в Уфимском районе и в Салавате и ремонтирует скандально известный стадион «Труд» в Баймаке. Компания также благоустраивает Аллею медицинской славы в Уфе за 15 млн рублей.

Всего за последний год «Рефстройпроект» заключил 42 контракта на общую сумму 1,24 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Уфе, ее учредителем и директором является Гузель Даутова.

Программа «Башкирские дворики» предполагает комплексное благоустройство дворовых территорий и рассчитана на шесть лет, до 2024 года. Ее куратором является МинЖКХ республики, отвечают за реализацию программы муниципальные администрации. Бюджет республики финансирует программу на 94%, муниципалитеты оплачивают не менее 5% расходов на благоустройство. Собственники квартир платят не менее 1% от общих затрат. В этом году жители Сибая заплатили за благоустройство своих дворов 416,7 тысяч рублей.

В компании «Рефстройпроект» Mkset сообщили, что все недостатки в «башкирских двориках» будут устранены.

«Сейчас из муниципалитета поступают письма с замечаниями. Работы по устранению замечаний ведутся. Мы оперативно выезжаем и устраняем недостатки в рамках гарантийных обязательств», — прокомментировала сотрудница компании.

В контракте, заключенном между администрацией Сибая и подрядчиком, предусмотрен пятилетний гарантийный срок, в течение которого исполнитель обязан устранять дефекты.

Представитель подрядчика также объяснил уменьшение числа игровых элементов. В прошлом году начиная с января произошло сильное подорожание древесины и металла на 50%-100%, сообщила сотрудница фирма, поэтому финансирования на закупку всех запланированных конструкций не хватило.

«Мы бы не подписали акты, если бы администрация не согласовала [изменение проекта]. То есть администрация в курсе, что идет такое подорожание. Мы бы без этого не сдали дворик. Сами представьте, вы заложили в проект, например, песочницу за 15 тысяч, а по факту она на момент, когда ее нужно устанавливать, стала 30 тысяч. Без согласования министерства, местных муниципалитетов ничего бы не происходило», — объяснила она.

Mkset направил запрос на комментарии в Министерство ЖКХ Башкирии и в мэрию Сибая, чтобы разъяснить ситуацию.

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