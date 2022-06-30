На ПМЮФ Минеева сообщила о запросе на кадры в области цифровой экономики

На ПМЮФ Минеева сообщила о запросе на кадры в области цифровой экономики
На ПМЮФ Минеева сообщила о запросе на кадры в области цифровой экономики
Сегодня, 18:23ОбществоФото: фрагмент видео
В ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) во время обсуждения подготовки цифровых юристов уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве Татьяной Минеевой было отмечено наличие запроса на подготовку кадров, способных работать в сфере цифровой экономики и криптовалюты.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Минееву, в бизнесе ощущается нехватка квалифицированных кадров, поскольку работающие в малом бизнесе в основном пока не обладают нужными компетенциями. Хотя правительством Москвы из выделенных на поддержку бизнеса 83 миллиардов рублей 46 миллиардов предназначены для МСП.

По мнению участников дискуссии, в данный момент нужно понять, кто может готовить новых специалистов, включая юристов, и как должен выглядеть данный процесс.

Это предстоит выработать научно-деловому совету при уполномоченном, который начнет работать в июле. В его составе - эксперты в области цифрового права и технологического предпринимательства, представители вузов, активно работающих в Сколково, РАНХиГС и других высших учебных заведений. Им предстоит выяснить, в каких специалистах нуждается бизнес и в каких направлениях должны работать цифровые юристы. После чего в российской столице будет дан старт пилоту, призванному решить кадровую проблему в цифровой сфере.

Другой темой обсуждения во время первого рабочего дня ПМЮФ-2022 стал вопрос правовых гарантий свободы предпринимательской деятельности. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, России необходимо отвечать на экономическое давление такими мерами, как свобода и поддержка предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для бизнеса. Для этого нужны дополнительные меры, гарантирующие свободу предпринимательской деятельности в условиях, когда действуют санкции. Согласие с этим выразили все участники дискуссии. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергея Морозова, речь должна идти о балансе между тем, как работают предприниматели, и тем, как контролируется их работа.

Чтобы результаты появились на практике, нужно усилить роль, которую играет в экономике столичное бизнес-сообщество. Для этого уже в ходе первого дня работы ПМЮФ Минеевой были подписаны соглашения о взаимодействии.

По итогам первого дня работы форума она сообщила, что ПМЮФ-2022 является площадкой, на которой право выступает в роли инструмента влияния на развитие свободы предпринимательства внутри страны и кооперацию с другими странами.

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