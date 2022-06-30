Модульбанк создал сервисы для бизнесменов в рамках нового налогового режима

Набор сервисов под ключ разработали эксперты Модульбанка, чтобы обеспечить поддержку предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Модульбанк первым присоединился к информационному обмену с ФНС России при эксперименте по установлению нового налогового режима АУСН.

Руководство Модульбанка вместе с начальником Управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы РФ Владимиром Мальцевым провели переговоры с предпринимательским сообществом. Мальцев сказал, что новый налоговый режим на автоматизированной упрощенной системе налогообложения в стране запустят с первого июля 2022 года. Коммерсанты на АУСН освобождены от деклараций, налогового учета и страховых взносов за персонал. В итоге организации смогут каждый год экономить на налогах и сборах до трех миллионов рублей. Об этом пишет rostovgazeta.ru. По словам Мальцева, автоматизированная упрощенная система налогообложения является продолжением развития проекта по введению налогового режима для самозанятых россиян. Речь идет о снижении непроизводственных издержек коммерсантов, связанных с налоговым администрированием, развитии бизнеса через снижение фискальной нагрузки на труд и увеличении прозрачности бизнес-среды для России. АУСН дает возможность выбирать ставку налога: 8% с объектом налогообложения «Доходы» и 20% с объектом «Доходы минус расходы». На новом режиме нет взносов на медицинское, пенсионное и социальное страхование работников и предпринимателей — взносы уже присутствуют в налоговой ставке. Бухгалтерия становится более простой за счет автоматического ежемесячного расчета и уплаты налога, освобождения от деклараций и большей части отчетности. Особенность автоматизированной упрощенной системы налогообложения в том, что к ней можно подключиться через уполномоченный банк. Последний заранее должен создать необходимый технический функционал и присоединиться к информационному обмену с Федеральной налоговой службой России. Банк будет передавать информацию по расчетному счету сразу в ФНС, получать сведения по онлайн-кассам при согласии клиента на их отражение в кабинете банка. Налоговики сами рассчитают сумму налога. Сотрудники Модульбанка будут вести кадровый и бухгалтерский учет, делать разметку операций, осуществлять загрузку, конвертировать реестры и общаться с Федеральной налоговой службой. Член правления Модульбанка Павел Семенов подчеркнул, что восемь лет назад кредитное учреждение стало первым банком со встроенной бухгалтерией для клиентов. За эти годы структура выстроила высокоавтоматизированное бухгалтерское производство, отвечающее потребностям всех портретов бизнеса.

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