Гострудинспекция проверит возможные нарушения при увольнении сотрудников IKEA в Уфе

Так, было принято решение распродать остатки товаров со склада. К слову, в первую очередь на распродажу пустят сотрудников IKEA, а после — 5 июля — она состоится и для обычных покупателей, но только в онлайн формате. Между тем, в Уфе уже ищут сотрудников IKEA, которые готовы за вознаграждение выкупить для них товары с распродажи. А принять в штат бывших работников магазина готовы рестораны «Вкусно и точка» в Уфе.