Гострудинспекция проверит возможные нарушения при увольнении сотрудников IKEA в Уфе

Специалисты гострудинспекции в Башкирии проверят возможные нарушения при увольнении сотрудников IKEA в Уфе. Как отметили в пресс-службе ведомства, беспокойство у них вызывают условия расторжения трудовых договоров, а также предоставления положенных гарантий и компенсаций.
Так, работникам IKEA предложили обращаться по телефону горячей линии: (347) 277-87-02.
Напомним, что 20 июня компания IKEA заявила, что не будет возобновлять работу на территории России «в обозримом будущем». В пресс-службе мебельного гиганта связали это с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.
Так, было принято решение распродать остатки товаров со склада. К слову, в первую очередь на распродажу пустят сотрудников IKEA, а после — 5 июля — она состоится и для обычных покупателей, но только в онлайн формате. Между тем, в Уфе уже ищут сотрудников IKEA, которые готовы за вознаграждение выкупить для них товары с распродажи. А принять в штат бывших работников магазина готовы рестораны «Вкусно и точка» в Уфе.