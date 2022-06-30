Гостиница, которой владеет семья премьера Башкирии Андрея Назарова, сменит вывеску

Изменения произойдут в связи с уходом из России британской компании InterContinental Hotel Group, представлявшей бренд Crowne Plaza. Теперь российские отели больше не могут работать под этим наименованием.
«Несмотря на это, наш отель продолжит по-прежнему оказывать гостиничные услуги на высоком уровне. В дальнейшем отель будет осуществлять деятельность в республике под другим брендом», — сообщается на официальном сайте уфимской гостиницы.
Новое название пока неизвестно.
Гостиницей управляет компания «Гранель-Недвижимость». Ею владеют супруга Андрея Назарова Лариса и его сестра Светлана Нигматуллина.
Руководит компанией сын премьер-министра Денис.