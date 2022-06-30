Гостиница, которой владеет семья премьера Башкирии Андрея Назарова, сменит вывеску

Гостиница, которой владеет семья премьера Башкирии Андрея Назарова, сменит вывеску
Гостиница, которой владеет семья премьера Башкирии Андрея Назарова, сменит вывеску
Сегодня, 13:15ОбществоНаталья БалыковаФото: сайт отеля
Единственный в Уфе пятизвездочный отель Crowne Plaza продолжит работать под новым брендом, сообщили в компании.

Изменения произойдут в связи с уходом из России британской компании InterContinental Hotel Group, представлявшей бренд Crowne Plaza. Теперь российские отели больше не могут работать под этим наименованием.

«Несмотря на это, наш отель продолжит по-прежнему оказывать гостиничные услуги на высоком уровне. В дальнейшем отель будет осуществлять деятельность в республике под другим брендом», — сообщается на официальном сайте уфимской гостиницы.

Новое название пока неизвестно.

Гостиницей управляет компания «Гранель-Недвижимость». Ею владеют супруга Андрея Назарова Лариса и его сестра Светлана Нигматуллина.

Руководит компанией сын премьер-министра Денис.

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