Газпромбанк Автолизинг профинансирует технику с пробегом от физлиц без ограничений

В качестве предмета лизинга в сделках с физлицами может выступать любая техника в наличии — от легковых автомобилей до спецтехники. Формальные ограничения к максимальному возрасту транспортных средств (на момент завершения договора аренды они должны быть не старше 10 лет) и пробегу (не более 1 млн км на момент заключения договора) могут быть пересмотрены в индивидуальном порядке.