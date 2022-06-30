Газпромбанк Автолизинг профинансирует технику с пробегом от физлиц без ограничений

В лизинговых сделках владелец — физическое лицо сможет самостоятельно выступать в качестве поставщика, а лизинговая компания — профинансировать практически любой автомобиль с вторичного рынка.
«Недавно мы объявляли о старте финансирования техники, которым ранее владели физлица, что позволило в значительной степени расширить предложение. Однако все подобные сделки должны были проходить через аккредитованные дилерские центры по системе trade-in, что позволяло говорить лишь о 25-30% рынка машин с пробегом. Теперь снято и это ограничение», — комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.
В качестве предмета лизинга в сделках с физлицами может выступать любая техника в наличии — от легковых автомобилей до спецтехники. Формальные ограничения к максимальному возрасту транспортных средств (на момент завершения договора аренды они должны быть не старше 10 лет) и пробегу (не более 1 млн км на момент заключения договора) могут быть пересмотрены в индивидуальном порядке.
Для аккредитации в качестве поставщика не допускаются владельцы техники, проходящие процедуру банкротства или имеющие действующие исполнительные производства на сумму свыше 300 тыс. руб. В лизинговую компанию собственнику достаточно предоставить заверенные копии паспорта, ПТС/ЭПТС, СТС. При этом лизингополучатель может как найти интересующий автомобиль самостоятельно, так и обратиться за помощью к менеджерам Газпромбанк Автолизинга по телефону +7 (800) 302-97-85 или оставить заявку на специальной странице.