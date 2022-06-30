Депутаты Башкирии приняли закон о подъеме государственных флагов в школах

Закон был на заседании Госсобрания Башкирии сегодня. Предполагается, что он будет воспитывать в школьниках «чувство гордости за достижения страны».

Сегодня, 30 июня, в окончательном чтении был принят закон о подъеме государственных флагов школах и училищах Башкирии. Так, символика будет демонстрироваться под гимн России и Республики Башкортостан перед первым уроком 1 сентября и в рамках проведения праздничных мероприятий. Известно, что «за» принятие законопроекта проголосовало 96 депутатов из 99 присутствующих. Предполагается, что нововведение будет воспитывать «в подрастающем поколении чувство гордости за достижения страны, уважения к ее прошлому, сопричастности к судьбе России и Башкирии, любви к родине». Напомним, что в апреле правительство России заявило о намерении обеспечить все школы страны государственной символикой, а конкретно флагами. Спустя несколько дней Радий Хабров поручил поднимать флаги в школах республики. Так, первые церемонии прошли 25 апреля в четырех школах Башкирии.

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