«Июль–август остаются без сахара»: власти Башкирии сделали важное заявление

Во время весеннего ажиотажа в республики «выкинули» на рынок почти весь сахар, который произвели, сообщил вице-премьер, глава регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов на заседании в Госсобрании в четверг, 30 июня.

Сахар по фиксированной цене 70 рублей за килограмм был раскуплен, а склады опустошены. В результате в Башкирии могла повториться история с дефицитом продукта и ростом цены на него. «Понимая, что июль–август остаются без сахара, мы приобрели из Бразилии тростниковый сахар-сырец. Очень тяжело он к нам шел, потому что Новороссийск не принимал. Через Петербург корабль приняли, растаможили, привезли, сегодня четвертый день „Раевсахар“ перерабатывает сахар-сырец», — сообщил министр. По его данным, компания выпускает порядка 700 тонн продукта ежедневно, на сегодня выработано уже 3,6 тыс. тонн белого сахара. При этом он отметил, что предприятие работает в убыток. Приобрести бразильский сахар компанию «попросило» правительство Башкирии. Закупка состоялась в тот момент, когда курс доллара был максимальным — 95 рублей. В настоящее время он снизился до 56 рублей. Себестоимость килограмма готового продукта, произведенного из бразильского сырья, сейчас для предприятия составляет 70 рублей за килограмм. Но компания отгружает его оптовикам за 53 рубля, из-за чего недополучит 208 млн рублей выручки. «Вчера мы достаточно жестко разговаривали с этой компанией, это получилась социальная ответственность нашего бизнеса перед жителями республики. Так бывает», — отметил Ильшат Фазрахманов. Для того, чтобы не допустить новой волны дефицита и подорожания сахара в республике увеличили посевные площади под сахарную свеклу до 40,4 тыс. гектаров. В последующие годы сахарной свеклой планируют засеять уже 50 тыс. гектаров, сообщил он.

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