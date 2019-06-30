В Башкирии пять туристов едва не погибли на озерах республики

Как рассказали в МЧС по Башкирии, в заложниках водной стихии оказались две женщины и пятилетний ребенок. Туристы из Уфы сплавлялись на резиновой лодке. В какой-то момент погода резко испортилась - поднялся сильный ветер и стал уносить их от берега. Женщины, оценив ситуацию, начали звать на помощь, поскольку их относило от берега все дальше и дальше. Их увидели спасатели. Они буксировали их лодку до берега на катере.

Другое происшествие произошло на озере Кандрыкуль в Тумайзинском районе республики. Туристы их Оренбургской области решили поплавать на надувном матрасе, были пьяны. Из-за своего состояния они не рассчитали силы и дружную компанию отнесло ветром на середину озера.Им также понадобилась помощь спасателей.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что главными причинами трагедий на воде остается купание в состоянии алкогольного опьянения, на диком пляже, несоблюдение мер безопасности на водоёмах, оставление детей без присмотра, а также отсутствие навыков оказания первой помощи пострадавшим.