В Башкирии пять туристов едва не погибли на озерах республики
Среди них пятилетний ребенок.
Как рассказали в МЧС по Башкирии, в заложниках водной стихии оказались две женщины и пятилетний ребенок. Туристы из Уфы сплавлялись на резиновой лодке. В какой-то момент погода резко испортилась - поднялся сильный ветер и стал уносить их от берега. Женщины, оценив ситуацию, начали звать на помощь, поскольку их относило от берега все дальше и дальше. Их увидели спасатели. Они буксировали их лодку до берега на катере.
Другое происшествие произошло на озере Кандрыкуль в Тумайзинском районе республики. Туристы их Оренбургской области решили поплавать на надувном матрасе, были пьяны. Из-за своего состояния они не рассчитали силы и дружную компанию отнесло ветром на середину озера.Им также понадобилась помощь спасателей.
В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что главными причинами трагедий на воде остается купание в состоянии алкогольного опьянения, на диком пляже, несоблюдение мер безопасности на водоёмах, оставление детей без присмотра, а также отсутствие навыков оказания первой помощи пострадавшим.
Напомним, что сегодня в республике ожидается переменная облачность, местами небольшие, кратковременные дожди, в западных районах до умеренных, грозы. Локально ливни, днем град. Ветер южный 5-10 м/с, в отдельных районах шквалистые усиления ветра до 18-23м/с. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +28, +33°, по северо-западу до +23°. На отдельных участках автодорог туман, видимость 500 метров и менее.