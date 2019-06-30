В Башкирии лесные пожары добрались до территории заповедника «Шульган-Таш»

Всего, как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, всего число лесных пожаров в Башкирии с начала сезона достигло 134, 1692 гектара пострадали от разгула стихии.

Пожар, разыгравшийся на 0,5 гектарах в природном заповеднике «Шульган-Таш» в Бурзянском районе уже потушен. Огонь тушили 12 человек, 4 единицы спецтехники. Никакой угрозы для жизни людей нет, заверили в ведомстве.