В Башкирии лесные пожары добрались до территории заповедника «Шульган-Таш»
30 июня, 12:53ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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В Башкирском государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрирован лесной пожар на площади 0,5 гектара.
Всего, как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, всего число лесных пожаров в Башкирии с начала сезона достигло 134, 1692 гектара пострадали от разгула стихии.
Пожар, разыгравшийся на 0,5 гектарах в природном заповеднике «Шульган-Таш» в Бурзянском районе уже потушен. Огонь тушили 12 человек, 4 единицы спецтехники. Никакой угрозы для жизни людей нет, заверили в ведомстве.
Сегодня, 30 июня, в районах прогнозируется невысокий, второй класс пожароопасности. Все еще неблагоприятная ситуация обстоит в Куюргазинском, Зилаирском и Хайбуллинском районах, - здесь все еще действует четвертый класс пожароопасности.
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