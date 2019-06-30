ОПГ в погонах: В Ставрополье до сих пор остается безнаказанной банда преступников

В подробностях крупного дела разбирались корреспонденты NewsTracker. В 2017 году правоохранители Ставропольского края получили информацию о том, что осуществляется незаконная добыча ПГС на территории Кочубеевского района. Тогда же стало известно, что за этим стоит некий ставропольчанин по фамилии Лозовой. Как оказалось позже, незаконный добытчик ископаемых ни кто иной, как сын бывшего министра сельского хозяйства и ныне главы Росгидромета Василия Лозового - Виталий.

Предприятие. как выяснилось позже, работало без лицензии. Среди причастных - замминистра природных ресурсов Владимир Бордиян.

С целью добычи и реализации ископаемых Лозовой приобрел компанию ООО «Профстрой», директором которой сам и являлся. В конце 2018 года в отношении Лозового и других лиц из его окружения было возбуждено уголовное дело за нанесение ущерба окружающей среде на 100 миллионов рублей и незаконного обогащения на 9 миллионов рублей из-за добычи без лицензии. Лозовой оказался под домашним арестом на время следствия.

Среди активных участников банды - Юрий Цалиев, Андрей Петенко, Вадим Мамонтов, Александр Комиссаров, Алексей Тябченко, Эльдар Чячев, Владислав Дерегуз и ряд других лиц. Все они занимались незаконными раскопками карьеров.

Полученные средства они тратили на собственные нужды, вкладывали в развитие своего другого бизнеса.

14 человек в общей сложности пострадали от их действий. В СК не торопятся тем временем с возбуждением уголовного дела, а на свидетелей оказывается давление.