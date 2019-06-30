Около 3,5 тыс реликтовых деревьев могут уничтожить власти Севастополя
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников планирует реализовать обещанный Крыму проект по строительству Севастопольской больницы, для чего необходимо вырубить большое количество краснокнижных деревьев, сообщает издание "Новые известия".
Речь идет о сосне пицундской, которая растет рядом с Фиолентовским шоссе. Эту территорию и выбрали под строительство, но Росприроднадзор отказал в заявке ГБУ "Дирекция КС" об уничтожении 548 деревьев на одном участке и более 2,8 тысячи на втором. По данным издания, вырубка растений негативно скажется на окружающей среде. Здесь же расположена "Курганная группа "Хутор Пятницкого I", признанная объектом археологии.
В своем историко-культурном заключении эксперт Юрий Зайцев отразил информацию о хвойных лесах, находящихся на вышеуказанном участке. В 2016 году Владимир Путин согласился, что больница нужна, но строительство так и не началось. Власти Севастополя заключили контракт на 4,9 миллиарда рублей с компанией "СГМ-Груп". При этом конкурс по выбору подрядчика не проводился, в сам договор разорвали в 2018 году.
Пока медучреждение находится на стадии проекта, пациентов обслуживают другие стационары. Эта ситуация со строительством привела к штрафу в размере 161 миллион рублей для Севастополя. Выделенные 400 миллионов рублей вернулись в доход государства, в 2019 году выделили 600 миллионов.
Дмитрий Овсянников в ходе международного экономического форума обещал, что до сентября начнутся работы. По данным издания, этого не должно случиться, так как никто не разрешит уничтожать деревья.