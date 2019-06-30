Около 3,5 тыс реликтовых деревьев могут уничтожить власти Севастополя

Речь идет о сосне пицундской, которая растет рядом с Фиолентовским шоссе. Эту территорию и выбрали под строительство, но Росприроднадзор отказал в заявке ГБУ "Дирекция КС" об уничтожении 548 деревьев на одном участке и более 2,8 тысячи на втором. По данным издания, вырубка растений негативно скажется на окружающей среде. Здесь же расположена "Курганная группа "Хутор Пятницкого I", признанная объектом археологии.

В своем историко-культурном заключении эксперт Юрий Зайцев отразил информацию о хвойных лесах, находящихся на вышеуказанном участке. В 2016 году Владимир Путин согласился, что больница нужна, но строительство так и не началось. Власти Севастополя заключили контракт на 4,9 миллиарда рублей с компанией "СГМ-Груп". При этом конкурс по выбору подрядчика не проводился, в сам договор разорвали в 2018 году.

Пока медучреждение находится на стадии проекта, пациентов обслуживают другие стационары. Эта ситуация со строительством привела к штрафу в размере 161 миллион рублей для Севастополя. Выделенные 400 миллионов рублей вернулись в доход государства, в 2019 году выделили 600 миллионов.